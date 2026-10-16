Vuurwerkshow keert nog één keer terug bij Erasmusbrug, gemeente trekt ruim 8 ton uit

Tijdens de komende jaarwisseling wordt toch weer een vuurwerkshow gehouden bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor ruim 800.000 euro uitgetrokken, zodat het evenement nog één keer kan plaatsvinden.

Volgens het stadsbestuur is het belangrijk om dit jaar een aantrekkelijk alternatief te bieden voor consumentenvuurwerk, met het oog op het landelijke vuurwerkverbod dat in 2026 ingaat. Daarmee lijkt de komende editie voorlopig de laatste vuurwerkshow bij de Erasmusbrug te worden.

Sinds 1 september is in Nederland ruim zevenduizend kilo vuurwerk ingeleverd tijdens de landelijke inleveractie. Hart van Nederland ging langs bij een vuurwerkinleverpunt. Bekijk de video hierboven.

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Duurzamere show

Het college wilde het vuurwerk vervangen door een milieuvriendelijkere drone- en lasershow. Maar dit alternatief is binnen het gestelde budget niet mogelijk. Het college wil vanaf volgend jaar wel een duurzamere show. "De nationale vuurwerkshow is uitgegroeid tot een breed bezocht en traditioneel evenement voor veel Rotterdammers en bezoekers", schrijft het college.

De editie van afgelopen jaarwisseling dreigde niet door te gaan, omdat de gemeente geen budget beschikbaar wilde stellen. Na druk vanuit de gemeenteraad kwam het geld toch op tafel. 80.000 mensen bezochten de show.