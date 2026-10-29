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Geen vuurwerk meer? Carbidverkoper verwacht explosieve stijging van verkoop

Evenementen

Vandaag, 20:00

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Geen vuurwerk tijdens de jaarwisseling, maar knallen gaat het waarschijnlijk nog steeds. Nu het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten is ingegaan, verwachten carbidverkopers een flinke toename in de verkoop. Ook Arien Franke uit 's-Heerenberg heeft extra ingekocht. Hij rekent op maar liefst 200 procent meer verkoop dan in voorgaande jaren.

Franke verkoopt al 22 jaar carbid en ziet de belangstelling groeien. Volgens hem zoeken mensen door het vuurwerkverbod naar alternatieven. "Ik verwacht 200 procent meer te verkopen dan voorgaande jaren", vertelt hij aan Hart van Nederland. De verkoper heeft daarom alvast extra voorraad besteld. Rond de kerst verwacht hij dat de verkoop echt op gang komt.

Zorgen om veiligheid

Ook bij Carbidschieten Hummelo houden ze rekening met een grotere belangstelling. Organisator Zwier Brekveld verwacht vooral meer toeschouwers. Het aantal deelnemers blijft vanwege de veiligheid beperkt tot maximaal dertig. Hoewel hij blij is met de groeiende belangstelling voor de traditie, maakt hij zich ook zorgen. "Ik hou ook wel een beetje m'n hart vast hoor. Want het gaat wel meer knallen."

Brekveld benadrukt dat het belangrijk is dat iedereen zich aan de regels houdt om ongelukken te voorkomen. De voorbereidingen voor de jaarwisseling zijn bij de vereniging inmiddels begonnen.

In de video bovenaan dit artikel vertellen Arien en Zwier over de groeiende populariteit van carbid en de zorgen die daarbij komen kijken.

Door Redactie Hart van Nederland

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