Knallend het oude jaar uit: kilo’s carbid vliegen door de lucht

Ook buiten de Randstad wordt er dit jaar vrolijk op los geknald. Op meerdere plaatsen, vooral in het oosten en noorden van het land, zijn de melkbussen en ballen weer uit de schuur gehaald. Het harde geknal en de geur van carbid zijn voor veel mensen onmisbaar op oudjaarsdag. In Kampen gaan ze zelfs voor een wereldrecordpoging.

In het Groningse Scheemda begon het carbidteam vanochtend rond 10.00 uur met het afschieten van de eerste melkbussen. Ze gaan daar tot in de late uurtjes door. Het harde geknal hoort voor veel inwoners onlosmakelijk bij de jaarwisseling en trekt ook dit jaar weer veel bekijks.

Ook in het Friese Weidum werd woensdagochtend flink geknald met carbid, door jong en oud. Er is zelfs een draaiend rad waarop meerdere carbidbussen zijn bevestigd.

In het Overijsselse Kampen proberen ze op oudejaarsdag met 150 mensen een knallend wereldrecord neer te zetten. Het Kamper Melkbusschieten kreeg in 2023 officieel de Unesco-status van immaterieel erfgoed.

Speciale knalmachine

Inwoners van het Drentse Gasselte troffen elkaar op een feestterrein voor een hapje en een drankje, terwijl het geluid van knallende melkbussen door de omgeving galmde. Ook dit jaar was de speciale knalmachine, die al ronddraaiend ballen de lucht in schiet, weer een grote attractie.

Ook op andere plekken in ons land wordt er volop met carbid geschoten.

Carbid

Bij carbidschieten wordt een nat stuk carbid (calciumcarbide in poeder- of vaste vorm) in een afgesloten melkbus gestopt. Hierdoor komt een gas vrij. Dat wordt vervolgens aangestoken, waardoor er zoveel druk in de melkbus ontstaat dat de deksel tientallen meters de lucht in vliegt en er een harde knal te horen is. De deksel wordt ook regelmatig vervangen door een voetbal.