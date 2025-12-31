Carbidbus ontploft in gezicht in Mantinge: twee zwaargewonden

Op oudejaarsdag is het ernstig misgegaan bij een oudjaarsviering in het Drentse Mantinge. Door een explosie met een carbidbus zijn twee mensen zwaargewond geraakt. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

Het incident gebeurde rond 14.30 uur. Volgens de eerste informatie ontplofte de carbidbus vlakbij het gezicht van twee slachtoffers, waarna direct alarm werd geslagen.

De hulpdiensten schaalden groot op. Drie ambulances, meerdere politie-eenheden en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te verlenen.

Beide slachtoffers zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun identiteit en toestand is verder nog niets bekendgemaakt.

De correspondent laat weten dat het feest op de locatie onmiddellijk is stilgelegd.