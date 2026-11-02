Honderden kilo's zwaar illegaal vuurwerk gevonden, twee aanhoudingen

De politie heeft afgelopen week op meerdere plekken in Noord-Brabant en Utrecht honderden kilo's illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het gevaarlijke vuurwerk werd onder meer aangetroffen in een woning, een auto en op een parkeerplaats. Twee verdachten zijn aangehouden.

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In het Brabantse Veghel vond de politie na een anonieme tip ongeveer 35 kilo vuurwerk in een woning. Het ging onder meer om siervuurwerk en zogeheten shells, granaatachtig vuurwerk. De politie onderzoekt van wie het vuurwerk is.

Zelf nog illegaal vuurwerk in de schuur liggen? In de bovenstaande video zie je hoe je er zonder boete van af kan komen.

Verdachten proberen weg te rijden

Ook in Nuenen was het raak. Agenten zagen een auto waarvan de bestuurder probeerde weg te rijden toen hij de politie opmerkte. Bij een controle op de Pastoormast vonden agenten ruim 90 kilo vuurwerk in de laadruimte van het voertuig.

De 25-jarige bestuurder en zijn 24-jarige vrouwelijke passagier, beiden afkomstig uit Vught, werden aangehouden.

Zakken vol cobra's op parkeerplaats

In het Utrechtse Elst deed de politie zaterdag opnieuw een grote vondst. Na een melding troffen agenten op een parkeerplaats aan de Rijksstraatweg meerdere zakken met in totaal 91 kilo zwaar illegaal vuurwerk aan. Daarin zaten onder meer cobra's, shells en nitraten.

Bij de drie vondsten samen werd ruim 200 kilo vuurwerk in beslag genomen. In de zaken waarbij nog geen verdachten zijn aangehouden, doet de politie verder onderzoek.