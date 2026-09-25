OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nederlanders blijven illegaal vuurwerk inleveren: teller boven 4000 kilo

Beleid

Vandaag, 17:59

De landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft inmiddels meer dan 4000 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mensen kunnen illegaal vuurwerk anoniem en zonder boete afgeven bij tijdelijke inleverpunten.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Enschede is tot nu toe koploper. Daar werd maandag ruim 686 kilo vuurwerk ingeleverd. In Deventer kwam dinsdag 334 kilo binnen en in Rotterdam ging het afgelopen zaterdag om 190 kilo. Ook in Assen en Emmen leverden mensen vuurwerk in, respectievelijk 114,7 en 61,5 kilo.

Half september stond de teller nog op 1000 kilo. In de bovenstaande video zie je wat mensen inleveren.

Inleveractie gaat nog door

De campagne loopt tot en met 9 oktober. De inleverpunten komen nog naar Zwolle, Lelystad, Almere, Leiden, Haarlem, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Heerenveen en Hoorn.

Bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk landelijk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, mag nog worden afgestoken. Professionele vuurwerkshows blijven ook toegestaan.

Veel gemeenten willen geen ontheffing

Verenigingen kunnen onder voorwaarden een ontheffing krijgen om maximaal 200 kilo vuurwerk af te steken. Meer dan 150 gemeenten hebben echter al aangegeven zulke ontheffingen niet te willen verstrekken. Onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Almere, Zwolle en Enschede vinden de regels nog niet duidelijk genoeg of zeggen onvoldoende capaciteit te hebben voor controles tijdens de jaarwisseling.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Ruim duizend kilo vuurwerk ingeleverd, maar niet iedereen doet mee
Beleid
Ruim duizend kilo vuurwerk ingeleverd, maar niet iedereen doet mee
Meer dan 360 kilo vuurwerk ingeleverd in eerste inzameldagen
Beleid
Meer dan 360 kilo vuurwerk ingeleverd in eerste inzameldagen
Vuurwerkverbod gaat zaterdag in: wat als je nog vuurwerk hebt?
Beleid
Vuurwerkverbod gaat zaterdag in: wat als je nog vuurwerk hebt?
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.