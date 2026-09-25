Nederlanders blijven illegaal vuurwerk inleveren: teller boven 4000 kilo

De landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft inmiddels meer dan 4000 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mensen kunnen illegaal vuurwerk anoniem en zonder boete afgeven bij tijdelijke inleverpunten.

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Enschede is tot nu toe koploper. Daar werd maandag ruim 686 kilo vuurwerk ingeleverd. In Deventer kwam dinsdag 334 kilo binnen en in Rotterdam ging het afgelopen zaterdag om 190 kilo. Ook in Assen en Emmen leverden mensen vuurwerk in, respectievelijk 114,7 en 61,5 kilo.

Half september stond de teller nog op 1000 kilo. In de bovenstaande video zie je wat mensen inleveren.

Inleveractie gaat nog door

De campagne loopt tot en met 9 oktober. De inleverpunten komen nog naar Zwolle, Lelystad, Almere, Leiden, Haarlem, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Heerenveen en Hoorn.

Bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk landelijk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, mag nog worden afgestoken. Professionele vuurwerkshows blijven ook toegestaan.

Veel gemeenten willen geen ontheffing

Verenigingen kunnen onder voorwaarden een ontheffing krijgen om maximaal 200 kilo vuurwerk af te steken. Meer dan 150 gemeenten hebben echter al aangegeven zulke ontheffingen niet te willen verstrekken. Onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Almere, Zwolle en Enschede vinden de regels nog niet duidelijk genoeg of zeggen onvoldoende capaciteit te hebben voor controles tijdens de jaarwisseling.