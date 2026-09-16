Ruim duizend kilo vuurwerk ingeleverd, maar niet iedereen doet mee

Sinds 1 september is in Nederland al ruim duizend kilo vuurwerk ingeleverd tijdens de landelijke inleveractie. Afgelopen vrijdag stond de teller op 1.035 kilo. Mensen kunnen hun vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete afgeven bij een tijdelijk inleverpunt. Ook zwaar illegaal vuurwerk wordt aangenomen.

Op 1 augustus ging het landelijke vuurwerkverbod in. Daardoor mogen consumenten geen consumentenvuurwerk meer kopen, afsteken of in bezit hebben. Klein vuurwerk uit de categorie F1, zoals sterretjes en knalerwten, blijft wel toegestaan. Tot en met 9 oktober rijdt een inleverbus door Nederland, die iedere dag in een andere gemeente staat. Woensdag staat de bus in Zutphen, zo is te zien in bovenstaande video.

Niet iedereen wil vuurwerk inleveren

Uit representatief onderzoek onder leden van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 5 procent van de ondervraagden zegt nog verboden vuurwerk in huis te hebben. Van deze relatief kleine groep zegt veruit de meerderheid het vuurwerk niet te gaan inleveren.

Van alle ondervraagden zegt daarnaast 11 procent van plan te zijn tijdens de komende jaarwisseling verboden vuurwerk af te steken. Nog eens 4 procent wil alleen toegestaan vuurwerk gebruiken, zoals sterretjes. 78 procent zegt helemaal geen vuurwerk te gaan afsteken.