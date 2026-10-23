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700 kilo vuurwerk en vuurwapens aangetroffen in bedrijfspand Kapel-Avezaath

700 kilo vuurwerk en vuurwapens aangetroffen in bedrijfspand Kapel-Avezaath

Crime

Vandaag, 18:06

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In het Gelderse Kapel-Avezaath heeft de politie op dinsdag 20 oktober zo'n 700 kilo vuurwerk aangetroffen in een bedrijfspand. Daarbij werden ook twee vuurwapens gevonden. In een woning in dezelfde plaats werd daarnaast nog eens 18 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat maakte de politie vrijdag bekend.

De politie kwam het vuurwerk op het spoor door een eerdere vuurwerkvondst in de nabijgelegen gemeente Tiel. Het gaat om siervuurwerk en zwaar vuurwerk, zoals cobra's en shells. Het vuurwerk is in beslag genomen.

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Verdachte aangehouden

In het bedrijfspand werden naast het vuurwerk ook twee vuurwapens aangetroffen. Daarvoor is een verdachte aangehouden. Deze persoon is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en mag de strafzaak onder voorwaarden in vrijheid afwachten.

Sinds de invoering van de Wet Veilige Jaarwisseling op 1 augustus 2026 wordt extra gecontroleerd op illegaal vuurwerk. De opslag van vuurwerk in woningen, garageboxen of bedrijfspanden is verboden en kan gevaarlijke situaties opleveren voor omwonenden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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