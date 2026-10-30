Villa ExpertCare reageert op sluiten zorgvilla's: 'Met pijn in het hart'

De vier zorgvilla's van Villa ExpertCare voor ernstig zieke kinderen gaan eind dit jaar definitief dicht. Dat werd donderdag bekend na een gesprek in de Tweede Kamer. Voor het eerst reageert de organisatie uitgebreid op camera, voorafgaand aan het gesprek.

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Eerder was beloofd dat de villa's niet zouden sluiten voordat alle kinderen ergens anders terechtkonden. "Wij waren echt in de verwachting dat we binnen elf maanden vervangende plekken zouden kunnen vinden. Daar is die belofte op gemaakt", geeft interim-bestuurder Arina Kruithof van Villa ExpertCare aan bij Hart van Nederland. "Met pijn in het hart hebben we die boodschap moeten brengen dat het niet is gelukt, want wij wilden ook langer doorgaan."

Les daarin getrokken

Begin dit jaar kondigde Villa ExpertCare aan de vier locaties te sluiten vanwege de hoge kosten. Daardoor dreigden tachtig kinderen hun hoogspecialistische zorg kwijt te raken. De sluiting, die oorspronkelijk op 31 maart gepland stond, werd uitgesteld tot eind dit jaar. Maar ook nu is nog niet voor alle kinderen een passende oplossing gevonden. Personeel heeft in sommige gevallen ook al een andere baan.

"Dat is een les die we hebben getrokken: we hadden niet 31 maar als sluitingsdatum moeten aangeven. Dat was niet realistisch." Kruithof geeft ook aan dat de organisatie zich nu afvraagt of de kwaliteit van zorg nog wel kan worden gegarandeerd als de zorg toch langer doorgaat. Er is minder personeel beschikbaar en daardoor moet worden teruggevallen op zzp'ers.

"We hebben geen financiële middelen om langer open te blijven. We lijden al jaren fors verlies." De interim-bestuurder wijst naar de overheid. "We moeten zulke specifieke zorg niet laten afhangen van financiering van derden. De overheid moet daarin z'n verantwoordelijkheid nemen, juist in zorg voor deze kwetsbare kinderen."