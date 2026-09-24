Staatssecretaris wil verplichte cursus voor baasjes van honden met bijtrisico

Baasjes van honden die een groter risico vormen op bijtincidenten, moeten verplicht op praktijkcursus. Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw, VVD) wil dat zij leren hoe ze hun hond veilig kunnen houden. Om welke honden het precies gaat, moet nog worden onderzocht.

"Ik vind dat houders van deze groep honden een extra verantwoordelijkheid hebben om hun hond veilig te houden", zegt Erkens. Daarnaast wil hij vanaf 2027 voor alle nieuwe en huidige hondenbaasjes een "vrijwillige, laagdrempelige en aansprekende" theoriecursus invoeren. Daarmee moeten baasjes in ieder geval de basiskennis over hun huisdier krijgen. Ook wil hij dat de straffen hoger worden bij een bijtincident als de cursus niet is gevolgd.

In de video bovenaan legt hondengedragsdeskundige Yvette van Veldhuijsen uit waarom een hond plots kan bijten en wat je dan moet doen.

Nieuwe campagne voor hondenbaasjes

Erkens wil ook doorgaan met campagnes die mensen wijzen op de verplichtingen die bij een huisdier komen kijken. Dit najaar komt er een nieuwe campagne over de vraag welk type hond bij een toekomstig baasje past.

Voor katten komt er vanaf 2028 een chipplicht. "Jaarlijks raken er namelijk tienduizenden katten vermist", aldus de staatssecretaris. Met de registratieplicht hoopt hij het leed door zoekgeraakte katten te voorkomen. Voor honden geldt al een plicht om ze te chippen en te registreren.

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Europese database voor honden en katten

De chipplicht sluit aan bij Europese regels voor honden en katten, die Erkens grotendeels overneemt. Die regels gaan pas na 2030 in en bevatten bijvoorbeeld ook voorschriften voor de online verkoop van dieren.

In 2031 komt er een Europese database met registraties van honden en katten. Daardoor kunnen baasjes ook over de grens worden opgespoord.