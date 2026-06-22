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Hond bijt voorbijganger en agent in Borne, politie grijpt in

Hond bijt voorbijganger en agent in Borne, politie grijpt in

Dieren

Vandaag, 19:59

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Een voorbijganger en een politieagent zijn maandagmiddag gewond geraakt bij een bijtincident aan de Vuurdoornstraat in Borne. Dat meldt de politie. De hond is in beslag genomen.

Agenten gingen naar de straat na een melding. Daar werden een voorbijganger en een collega van de politie gebeten door een hond. Beiden raakten daarbij gewond.

Agent trekt vuurwapen

De agent was genoodzaakt om zijn vuurwapen te trekken. Het wapen werd uiteindelijk echter niet gebruikt om omstanders niet in gevaar te brengen.

De agent is naar het ziekenhuis gebracht om zijn verwondingen te laten behandelen. Over de toestand van de voorbijganger heeft de politie niets bekendgemaakt.

Hond in beslag genomen

In overleg met de officier van justitie is besloten de hond in beslag te nemen. De verdere afhandeling van de zaak ligt bij het Openbaar Ministerie.

Door Redactie Hart van Nederland

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