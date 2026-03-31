Amir (8) ernstig gebeten door een hond, kabinet wil strengere regels

Dieren

Vandaag, 21:22

Het aantal bijtincidenten met honden blijft toenemen. Daarom opende het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur begin dit jaar een landelijk meldpunt. Inmiddels zijn er al zo'n zeshonderd meldingen binnengekomen. De vraag is: gaat dit nieuwe systeem eindelijk zorgen voor duidelijke regels in heel Nederland?

De Dierenbescherming hielp mee bij de ontwikkeling van het meldpunt, dat moet zorgen voor beter inzicht in de ernst en omvang van bijtincidenten. Nu bepalen gemeenten nog zelf welke maatregelen volgen, waardoor de aanpak sterk verschilt.

Dat merkte ook Mandy de Nijs. Haar 8-jarige zoontje Amir werd onlangs ernstig in zijn been gebeten. De gemeente legde een aanlijn- en muilkorfplicht op, maar volgens Mandy is dat niet genoeg. "Als mijn zoon in zijn gezicht of keel was gebeten, had het dodelijk kunnen aflopen", zegt ze.

Strengere regels

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gaat werken aan strengere regels om bijtincidenten te verminderen. Zo wordt gekeken naar striktere fokvoorwaarden voor risicovolle honden, een verplichte theoriecursus voor nieuwe baasjes en een landelijke aanlijn- en muilkorfplicht voor honden met gevaarlijk gedrag. Met deze maatregelen wil het ministerie meer verantwoordelijkheid bij eigenaren leggen en zorgen voor één duidelijke aanpak in heel Nederland.

Door Sterre Rekers

