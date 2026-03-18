Baby Hailey gewond na aanval herdershonden in Coevorden

Damian Derks uit Coevorden wandelde samen met zijn vrouw, dochtertje Hailey van vier maanden en zijn hond door de straat toen ze werden aangevallen door twee herdershonden van de buurman. Het meisje zat in de draagzak van Damian toen een van de honden in haar enkel beet. Ook de hond van het gezin werd te grazen genomen.

"Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd", vertelt Damian tegen Hart van Nederland. "Er stonden vier tandafdrukken in de knie van mijn dochtertje. We zijn direct naar het ziekenhuis gegaan, waar mijn dochter een prik en antibiotica heeft gekregen. Gelukkig lijken haar verwondingen mee te vallen, maar onze hond was er erger aan toe."

Bewakingsbeelden

Het incident is op bewakingsbeelden vastgelegd. Op de beelden is te zien dat de twee herdershonden vanuit de oprit van de buurman naar het gezin toe rennen. Een van de honden grijpt naar het beentje van Hailey. Damian probeert zijn dochter in veiligheid te brengen, terwijl zijn vrouw probeert hun hond uit de greep van een van de herdershonden te krijgen.

Het baasje van de twee herdershonden hielp mee om erger te voorkomen. Het kwaad was echter al geschied: Hailey raakte gewond aan haar beentje en ook de hond van het gezin was flink toegetakeld. "Dit kan en mag niet gebeuren", aldus Damian, die direct aangifte heeft gedaan. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat ze een onderzoek is gestart naar het bijtincident. Er zijn bij de politie niet eerder meldingen gedaan over de honden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

De bewakingsbeelden zijn van buurvrouw Antje Hendriks. Volgens haar is het niet de eerste keer dat er een dergelijk incident plaatsvindt. "Er zit hier een basisschool, buitenschoolse opvang en een consultatiebureau in de straat. We maken ons zorgen om de veiligheid van deze kinderen", vertelt ze tegen Hart van Nederland.

Aanlijnplicht en muilkorfplicht

Naast de aangifte, hebben Damian en zijn vrouw een officiële melding gedaan bij de gemeente Coevorden. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er niet eerder officiële meldingen gemaakt van de honden. De gemeente heeft nu een aanlijnplicht en muilkorfplicht ingesteld, aldus de woordvoerder tegen Hart van Nederland. Daarnaast wordt bekeken of het mogelijk is om de honden te laten testen op gedrag.