Jongen (7) belandt in kritieke toestand in ziekenhuis door hondenbeet

Een leerling van basisschool Kindercampus in Hilversum is ernstig gewond geraakt door een aanval van een hond. De zevenjarige jongen ligt in het ziekenhuis en verkeert in kritieke toestand. Dat meldt De Telegraaf.

Het bijtincident gebeurde dinsdag vlak bij het schoolplein van basisschool Kindercampus aan de Willem Bontekoestraat in Hilversum. De leerling uit groep 4 werd door een hond aangevallen en liep daarbij ernstige bijtwonden in het gezicht op. Volgens ooggetuigen was de jongen op straat aan het spelen op het moment van de aanval, schrijft de krant.

"Zijn vriendjes zagen het allemaal gebeuren. Het moet voor hen zeer traumatisch zijn geweest", vertelt een woordvoerder van Kindercampus aan De Telegraaf. Op school is een crisisopvang ingericht. "Vanzelfsprekend zijn onze gedachten bij onze leerling en zijn familie. Zij maken verschrikkelijke tijden mee."

Vorige week werd Martha (77) uit Kampen aangevallen door een rottweiler

Eerdere incidenten

Volgens omwonenden zou de hond uit een tuin zijn ontsnapt. Het dier zou niet aangelijnd zijn geweest en de tuindeur zou niet goed afgesloten zijn geweest. Een buurtbewoner vertelt dat er in het verleden al vaker incidenten zouden zijn geweest met de eigenaar van de hond.

Een woordvoerder van de politie bevestigt aan Hart van Nederland dat er een melding is gedaan van een bijtincident in Hilversum, maar kan verder geen details delen. De politie onderzoekt de zaak.