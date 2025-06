Kindje (2) gewond door hondenbeet van labradoodle in Petten

Een 2-jarig jongetje is dinsdag gewond geraakt in het Pettemerbos in Petten door een hondenbeet, meldt de politie vrijdag. Het kind liep samen met zijn moeder en twee honden over een bospad toen hij even na 11.00 uur werd gebeten door een loslopende zwarte hond, vermoedelijk een labradoodle, denkt de politie.

De eigenaar en de hond gingen er na het incident vandoor. Volgens de politie gaat het om een Duitssprekende man met grijs haar, een grijze baard, een slank postuur en een bril.

Hij zou ongeveer 1.80 meter lang zijn. De politie is op zoek naar de man en naar getuigen die het incident hebben gezien.

Het jongetje is na het incident behandeld door een arts.

ANP