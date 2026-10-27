OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verkeersboetes op de schop? Kamerleden willen grote veranderingen

Beleid

Vandaag, 08:51

Link gekopieerd

Wie een verkeersboete niet op tijd betaalt, moet minder zwaar worden bestraft. Dat vinden Tweede Kamerleden Fatihya Abdi (PRO) en Jeltje Straatman (CDA). Zij willen de verhogingen bij te laat betalen halveren. Tegelijkertijd moeten automobilisten die zich schuldig maken aan gevaarlijk rijgedrag juist harder worden aangepakt.

Op dit moment kan een verkeersboete bij niet-betalen oplopen tot maximaal drie keer het oorspronkelijke bedrag. Volgens de twee Kamerleden zijn de boetes de afgelopen jaren bovendien te hard gestegen. In een initiatiefnota wijzen ze erop dat boetebedragen niet alleen zijn verhoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar ook om gaten in de begroting te dichten.

"Daar waar een kleine verkeersovertreding in 1990 tot een verkeersboete leidde van (omgerekend) €68,06, moet diezelfde persoon daarvoor in 2026 €490 aftikken", staat in de nota.

Eerder dit jaar voerde het CJIB de gele kaart in om boeteverhogingen te voorkomen. Wat dat precies betekent, zie je in de video bovenaan dit artikel.

Verkeershufters moeten meer betalen

Het verlagen van de verhogingen kost de staatskas naar schatting 46 miljoen euro per jaar. Dat bedrag willen PRO en CDA compenseren door boetes voor gevaarlijk rijgedrag, zoals snelheidsovertredingen en rijden onder invloed, te verhogen.

Ook moeten de boetes voor mensen die strafrechtelijke geldboetes niet betalen omhoog. Daarnaast willen de partijen de administratiekosten per verkeersboete verhogen van 9 naar 14 euro.

Meer ruimte voor betalingsregelingen

De Kamerleden willen ook dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) soepeler omgaat met mensen die moeite hebben hun boete te betalen. Zo moet het CJIB in bijzondere omstandigheden vaker boetes kunnen kwijtschelden.

Momenteel zijn betalingsregelingen alleen mogelijk bij boetes boven de 75 euro. Die ondergrens moet volgens de partijen verdwijnen. Ook willen ze gratis betalingsherinneringen definitief invoeren en het CJIB een grotere rol geven bij het signaleren van problematische schulden.

Verder vinden Abdi en Straatman dat het kabinet plannen om boetetarieven te verhogen eerst aan de Tweede Kamer moet voorleggen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

'Fietsboetes volgend jaar omhoog: 180 euro voor appen op de fiets'
Verkeer
'Fietsboetes volgend jaar omhoog: 180 euro voor appen op de fiets'
Fors meer verkeersboetes, mede door extra controles
Verkeer
Fors meer verkeersboetes, mede door extra controles
Kabinet wil verkeersboetes verhogen, Raad van State kritisch
Beleid
Kabinet wil verkeersboetes verhogen, Raad van State kritisch
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.