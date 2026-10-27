Verkeersboetes op de schop? Kamerleden willen grote veranderingen

Wie een verkeersboete niet op tijd betaalt, moet minder zwaar worden bestraft. Dat vinden Tweede Kamerleden Fatihya Abdi (PRO) en Jeltje Straatman (CDA). Zij willen de verhogingen bij te laat betalen halveren. Tegelijkertijd moeten automobilisten die zich schuldig maken aan gevaarlijk rijgedrag juist harder worden aangepakt.

Op dit moment kan een verkeersboete bij niet-betalen oplopen tot maximaal drie keer het oorspronkelijke bedrag. Volgens de twee Kamerleden zijn de boetes de afgelopen jaren bovendien te hard gestegen. In een initiatiefnota wijzen ze erop dat boetebedragen niet alleen zijn verhoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar ook om gaten in de begroting te dichten.

"Daar waar een kleine verkeersovertreding in 1990 tot een verkeersboete leidde van (omgerekend) €68,06, moet diezelfde persoon daarvoor in 2026 €490 aftikken", staat in de nota.

Eerder dit jaar voerde het CJIB de gele kaart in om boeteverhogingen te voorkomen. Wat dat precies betekent, zie je in de video bovenaan dit artikel.

Verkeershufters moeten meer betalen

Het verlagen van de verhogingen kost de staatskas naar schatting 46 miljoen euro per jaar. Dat bedrag willen PRO en CDA compenseren door boetes voor gevaarlijk rijgedrag, zoals snelheidsovertredingen en rijden onder invloed, te verhogen.

Ook moeten de boetes voor mensen die strafrechtelijke geldboetes niet betalen omhoog. Daarnaast willen de partijen de administratiekosten per verkeersboete verhogen van 9 naar 14 euro.

Meer ruimte voor betalingsregelingen

De Kamerleden willen ook dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) soepeler omgaat met mensen die moeite hebben hun boete te betalen. Zo moet het CJIB in bijzondere omstandigheden vaker boetes kunnen kwijtschelden.

Momenteel zijn betalingsregelingen alleen mogelijk bij boetes boven de 75 euro. Die ondergrens moet volgens de partijen verdwijnen. Ook willen ze gratis betalingsherinneringen definitief invoeren en het CJIB een grotere rol geven bij het signaleren van problematische schulden.

Verder vinden Abdi en Straatman dat het kabinet plannen om boetetarieven te verhogen eerst aan de Tweede Kamer moet voorleggen.