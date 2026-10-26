'Fietsboetes volgend jaar omhoog: 180 euro voor appen op de fiets'

Fietsers moeten volgend jaar meer gaan betalen voor verschillende verkeersovertredingen. Dat blijkt uit een analyse van Overstappen.nl. Volgens de vergelijkingswebsite gaat bij 9 van de 16 veelvoorkomende fietsboetes het bedrag vanaf 1 januari 2027 gemiddeld zo'n 4,3 procent omhoog.

Zo betalen fietsers die hun telefoon vasthouden tijdens het fietsen of door rood rijden 10 euro meer. Door rood rijden kost volgend jaar 130 euro, in plaats van 120 euro. De boete voor je telefoon vasthouden of appen tijdens het fietsen stijgt van 170 euro naar 180 euro. Ook verkeerd inhalen, een kruispunt blokkeren en ov-passagiers hinderen bij het in- of uitstappen worden 10 euro duurder. Deze overtredingen kosten straks allemaal 130 euro.

Ondanks dat de gevaren bekend zijn, blijkt de verleiding om je mobiele telefoon te gebruiken in het verkeer vaak te groot. In onderstaande video vertelt Dick William Harinck hoe hij 3,5 jaar geleden over de kop sloeg met zijn fiets, nadat hij op zijn telefoon had gekeken:

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Fietsen zonder licht

Voor gebreken of defecten aan je fiets gaan de boetes ook omhoog. Fietsen zonder licht of met kapotte remmen kost je volgend jaar 80 euro. Nu is dat nog 75 euro. Volgens het voorstel levert verkeerde of onvoldoende verlichting in 2027 ook een boete van 80 euro op. Denk aan een lamp met de verkeerde kleur of een lampje dat slecht vastzit.

Daarnaast komt er bovenop de boete nog 9 euro administratiekosten. Voor jongeren onder de 16 jaar worden de boetes meestal gehalveerd.