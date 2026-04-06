Verhoging AOW-leeftijd van tafel? 'Meerderheid Eerste Kamer tegen'

Oppositiepartijen in de Eerste Kamer van links tot rechts willen het kabinetsplan om de AOW-leeftijd te verhogen alsnog van tafel. GroenLinks-PvdA (binnenkort PRO) gaat daar morgen een motie over indienen en lijkt daarvoor een ruime meerderheid te hebben, meldt Nieuwsuur.

Paul Rosenmöller, fractievoorzitter van GL-PvdA in de Eerste Kamer, zegt tegen Nieuwsuur dat het "echt heel belangrijk is" dat die AOW-verhoging van tafel gaat. "Ik denk dat het kabinet dat langzamerhand ook wel ziet. Maar wij moeten nu echt die extra zet gaan geven."

In de Tweede Kamer stuitte het coalitieplan in februari ook op veel verzet:

Dinsdag debatteert de Eerste Kamer met premier Rob Jetten over de regeringsverklaring. De verwachting is dat de AOW-verhoging voor een pittige discussie zal zorgen.