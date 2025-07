Veiligheidsregio's komen met regeling voor brandweerlieden met PTSS

Alle 25 veiligheidsregio’s beginnen volgend jaar met een regeling voor medewerkers met posttraumatische stressstoornis (PTSS). Vanaf 1 februari 2026 kunnen onder andere brandweerlieden met trauma aanspraak maken op financiële vergoedingen. Dit maatregelenpakket is onderdeel van de beslissing van de Tweede Kamer, die begin deze maand besloot 1,75 miljoen euro uit te trekken voor brandweerlieden met PTSS.

Deze financiële compensatie komt in de vorm van loonaanvulling bij ziekte, een aanvulling op de WIA-uitkering of als vergoeding voor medische kosten. Ook andere kosten voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, kinderopvang of vervoer worden vergoed. Uit onderzoek van Zembla blijkt het aantal brandweerlieden met PTSS het afgelopen jaar is toegenomen. Vooral in Amsterdam is de toename groot. Daar waren vorig jaar nog 43 brandweerlieden met trauma’s in beeld, inmiddels zijn dat er 78.

Medewerkers en vrijwilligers kunnen vanaf 1 februari 2026 gebruikmaken van het maatregelenpakket. De regeling geldt vanaf dat moment met terugwerkende kracht tot vijf jaar geleden. Deze nieuwe regeling is onderdeel van een plan waar de Tweede Kamer begin deze maand mee in stemde. In dit plan werd vastgesteld dat er jaarlijks 1,75 miljoen euro uitgetrokken moest worden voor brandweerlieden met PTSS.

