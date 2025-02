Brandweerlieden zetten zich met bijzondere actie in voor collega’s met PTSS

Normaal trekken Gerrik, Henk en Bas hun outfit aan als er een brand is. Vandaag is de nood ook hoog, maar voor een andere strijd. Samen met ruim veertig brandweerlieden rennen ze acht kilometer in volledige uitrusting om geld op te halen voor Stichting Bevrijd van PTSS. Deze stichting helpt collega's in uniform die PTSS hebben opgelopen tijdens hun werk.

Volledig gekleed in laarzen, pak, helm en ademluchttoestel, samen goed voor 22 kilo extra gewicht, staan de brandweerlieden zondag klaar bij de start. "We wilden iets doen voor onze collega's," vertelt Gerrik. Samen met Henk en Bas begon hij met het verkopen van emblemen om een paar honderd euro op te halen. "Dat liep helemaal uit de hand," zegt hij. Inmiddels staan ze met 40 collega’s aan de start van de Midwinter Marathon in Apeldoorn om nog meer geld in te zamelen.

Geen erkende beroepsziekte

Met deze actie willen de brandweermannen een belangrijke boodschap uitdragen. "Wij zien jullie, we willen voor jullie een oplossing vinden." De vele reacties die ze hebben ontvangen, maken diepe indruk. "Wat mij heel erg raakt, zijn de mailtjes van collega's door heel het land die PTSS hebben. Dat het hun goed doet dat er zoveel aandacht voor is en dat ze geholpen (kunnen) worden."

PTSS bij brandweerlieden wordt nog niet landelijk erkend als beroepsziekte. Volgens officiële cijfers komt het slechts bij een handvol brandweermensen voor, maar internationaal onderzoek wijst op een werkelijk aantal dat kan oplopen tot zo’n 1500. Dit blijkt uit onderzoek van Zembla.

Naast het inzamelen van geld draait deze actie ook om bewustwording. "PTSS valt bij ons niet onder beroepsziektes. In tegenstelling tot defensie en politie, die daar wel landelijke regelingen voor hebben," legt Gerrik uit. Hierdoor vallen veel brandweerlieden tussen wal en schip. "Met deze aandacht zetten we wat meer druk op de overheid om de landelijke regeling sneller voor elkaar te krijgen."