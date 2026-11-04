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Onderzoek: tot 30 procent van de veehouders stopt door stikstofplannen

Beleid

Vandaag, 20:36

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Door de nieuwe stikstofplannen van het kabinet-Jetten stopt op termijn mogelijk 10 tot 30 procent van de veehouders met hun bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Social and Economic Research (WSER). Vooral de hoge kosten voor verduurzaming kunnen boeren ertoe brengen hun bedrijf te beëindigen, blijkt uit onderzoek.

Het kabinet presenteerde op 26 juni een nieuw pakket maatregelen voor landbouw, natuur en stikstof. Volgens de onderzoekers kunnen die plannen ruimte creëren voor natuurherstel en woningbouw, maar vragen ze ook om flinke investeringen van boeren.

Moeilijke keuzes voor boeren

"Dat betekent dat we verwachten dat op termijn 10 tot 30 procent van de veehouders zal kiezen voor bedrijfsbeëindiging, vanwege het maatregelpakket", zegt projectleider Petra Berkhout.

Vooral middelgrote boerenbedrijven staan volgens de onderzoekers voor moeilijke keuzes. Zij moeten beslissen of ze investeren in verduurzaming, uitbreiden of hun bedrijfsvoering aanpassen. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar aan regelingen en subsidies om boeren daarbij te ondersteunen of te helpen stoppen.

Voedselzekerheid niet in gevaar

Ondanks de verwachte krimp zijn de gevolgen voor de Nederlandse economie volgens WSER relatief beperkt. De toegevoegde waarde van de totale landbouw- en voedselketen kan met maximaal 4 procent afnemen en de werkgelegenheid met maximaal 5 procent.

Ook de voedselzekerheid komt volgens de onderzoekers niet in gevaar. Nederland produceert van vrijwel alle dierlijke producten aanzienlijk meer dan het zelf consumeert.

Door Redactie Hart van Nederland

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