Ombudsman noemt overheid onbetrouwbaar voor boeren, minister erkent kritiek

Minister van Landbouw Jaimi van Essen erkent de kritiek van de Nationale ombudsman dat de overheid jarenlang onbetrouwbaar is geweest voor boeren. Volgens de minister hebben boeren en tuinders te maken gehad met voortdurend veranderende plannen.

Volgens de ombudsman wisten boeren de afgelopen tien jaar niet waar ze aan toe waren "door wisselende regels, tegenstrijdig beleid en onduidelijke besluiten". Hij vindt dat de overheid moet "erkennen wat er is misgegaan en welke gevolgen dat heeft gehad voor boeren en hun gezinnen. Alleen dan kunnen boeren weer verder met hun bedrijf en hun leven".

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De bewindsman neemt de aanbevelingen van de ombudsman ter harte, laat hij weten. Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat de overheid doelen voor boeren voor de lange termijn stevig in de wet moet vastleggen. Van Essen zegt dat ook te willen doen met zijn onlangs gepresenteerde stikstofbeleid.

'Overheden moeten nauw samenwerken'

"Agrarische ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn", laat de minister weten. "Het is niet makkelijk, maar we zullen het samen moeten doen." Dat betekent volgens hem ook dat overheden nauw moeten samenwerken. Van Essen komt later nog met een uitgebreidere reactie op het onderzoek van Van Zutphen.

Het kabinet deed deze week meerdere handreikingen aan de oppositie. Niet alle partijen zijn hier enthousiast over, zo is te zien in de bovenstaande video.