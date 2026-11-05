In Tytsjerksteradiel mag tijdens de jaarwisseling wel vuurwerk worden afgestoken

In de Friese gemeente Tytsjerksteradiel mag tijdens de jaarwisseling op zeker drie plekken vuurwerk worden afgestoken. Verenigingen in de dorpen Suwâld, Earnewâld en Jistrum hebben ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod gekregen.

Het zijn voor zover bekend de eerste ontheffingen die in Nederland zijn toegewezen onder de nieuwe wet. Die ging op 1 augustus in. Tytsjerksteradiel kreeg in totaal vier aanvragen voor een ontheffing. De vierde aanvraag wordt nog beoordeeld.

Iets meer dan vijftig gemeenten staan open voor het verlenen van vuurwerkontheffingen. In een rondgang van het ANP hebben 38 van deze gemeenten laten weten dat ze bij elkaar 66 aanvragen hebben binnengekregen. Het aantal aanvragen in de andere gemeenten is nog niet bekend.

In 16 gemeenten geen ontheffing aangevraagd

De gemeenten Emmen, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân voeren de lijst aan met elk zes aanvragen. Die worden nog beoordeeld. In zestien gemeenten is geen enkele ontheffing aangevraagd en mag dus geen vuurwerk worden afgestoken, ook al stond de mogelijkheid daar wel open.

De meeste gemeenten, ruim 280, hebben vooraf al duidelijk gemaakt dat zij geen ontheffingen verlenen. Daaronder zijn steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Tilburg, Almere, Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn, Enschede, Zwolle, Maastricht, Den Bosch en Leeuwarden.

Vuurwerkhandelaren kunnen sinds deze week compensatie aanvragen vanwege het landelijke vuurwerkverbod. Ze krijgen 3500 euro, een vergoeding voor één jaar misgelopen winst en daarbovenop 15 procent van die winst. Maar volgens veel ondernemers is dat lang niet genoeg, zo blijkt uit onderstaande video.

2:06 Vuurwerkhandelaren vinden vergoeding veel te laag en bundelen krachten

Maximaal 200 kilo vuurwerk

Bij de komende jaarwisseling is het afsteken van consumentenvuurwerk landelijk verboden. Mensen mogen alleen nog klein siervuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen wel toestemming krijgen om toch vuurwerk af te steken.

Ze moeten dan een vereniging of een stichting vormen en geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel. Ook moeten ze aantonen dat ze een band hebben met de plaats waar ze het vuurwerk willen afsteken. Dan mogen ze maximaal 200 kilo vuurwerk hebben.

Getrainde supervisors inschakelen

Afstekers mogen niet onder invloed van drank of drugs zijn. Daarnaast moeten organisatoren een veiligheidsplan hebben en twee getrainde supervisors inschakelen. Voor elke soort vuurwerk moeten toeschouwers een andere afstand bewaren, maar minstens 15 meter.

Door de voorwaarden zien veel mensen af van het aanvragen van een ontheffing, lieten gemeenten eerder weten.

Het landelijke vuurwerkverbod geldt niet voor professionele vuurwerkbedrijven.