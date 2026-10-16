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Tien bedrijven moeten wijken voor F-35's op Lelystad Airport

Tien bedrijven moeten wijken voor F-35's op Lelystad Airport

Beleid

Vandaag, 13:41

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Vier boerderijen en zes andere bedrijven moeten wijken voor de uitbreiding van Lelystad Airport. De uitbreiding is nodig om op de luchthaven F-35-gevechtsvliegtuigen te kunnen stationeren. Staatssecretaris Derk Boswijk (Defensie, CDA) maakte dat vrijdag bekend na afloop van de ministerraad.

Eind vorig jaar werd al bekend dat Defensie veel meer ruimte nodig heeft op Lelystad Airport. Toen werd nog gesproken van 150 tot 240 hectare extra om op het vliegveld F-35's kwijt te kunnen. Nu is duidelijk dat de volledige 240 hectare nodig is, 200 voor "militaire infrastructuur" en 40 voor verlenging van de baan, zodat ook straaljagers er kunnen opstijgen en landen.

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Beeld: Ministerie van Defensie

Beeld: Ministerie van Defensie

Ondernemers persoonlijk geïnformeerd

De getroffen ondernemers zijn persoonlijk geïnformeerd. Boswijk zegt zich de gevolgen te realiseren die het besluit voor hen heeft, maar benadrukt dat Defensie moet kunnen groeien. "Onze keuzes zijn het resultaat van een zorgvuldige afweging tussen militaire noodzaak en belangen van de omgeving. De mensen, bedrijven en organisaties die getroffen worden, gaan we zo goed mogelijk begeleiden."

Door ANP

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