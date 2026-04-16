Actiegroep krijgt gelijk: ministerie moet optreden tegen Lelystad Airport

"Een belangrijke overwinning", zo noemt stichting Red de Veluwe een uitspraak van de rechtbank in Arnhem. De rechters geven het ministerie van Landbouw acht weken de tijd om te beslissen of het gaat optreden tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Voor die uitbreiding is geen natuurvergunning.

De stichting had het ministerie in februari 2023 gevraagd om te handhaven. Dat werd afgewezen. Het ministerie wees een jaar later ook het bezwaar tegen de afwijzing af. Volgens het departement was er toen zicht op een vergunning. Red de Veluwe stapte daarop naar de rechter en kreeg donderdag gelijk. Ook wanneer een vergunning in zicht is, kan het ministerie controleren of de wet wordt overtreden voordat die vergunning er is.

Dat Lelystad Airport waarschijnlijk open gaat voor vakantievluchten, zorgde eerder dit jaar voor gemengde reacties:

2:17 Wel, niet, wel: nieuwe coalitie wil Lelystad Airport openen

Volgens Robert Tieskens, voorzitter van Red de Veluwe, maakt de uitspraak duidelijk "dat natuurwetgeving niet opzij kan worden geschoven om politieke of economische redenen. Lelystad Airport staat niet boven de wet."