Greenpeace actie bij Lelystad Airport na meer dan 24 uur voorbij

De twintig activisten van Greenpeace die het hoofdgebouw van Lelystad Airport bezetten, zijn uit het pand. De politie heeft de actie vrijdagavond beëindigd. De vijftien activisten die er vrijdagavond nog zaten, zijn allemaal vrijwillig vertrokken.

De activisten zaten sinds donderdagochtend 07.00 uur in het pand om te protesteren tegen het coalitieplan om het vliegveld te gebruiken voor burgerluchtvaart. Er is niemand aangehouden voor de actie.

Greenpeace is een petitie gestart voor sluiting van de luchthaven. Die is inmiddels bijna 30.000 keer ondertekend. De Stichting Red de Veluwe laat weten de petitie te hebben ondertekend. "We zijn blij dat we niet alleen staan in onze strijd tegen dit vliegveld", laat de stichting weten.

Meerdere vliegschoolhouders laten aan Hart van Nederland weten geïrriteerd te zijn over de actie van Greenpeace. Zij hebben meer vluchten moeten annuleren. Als de actie langer had geduurd hadden ze ook vluchten moeten annuleren voor zaterdag.