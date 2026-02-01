Lelystad Airport toch weer open voor vakantievluchten: opluchting én boosheid

Wel, niet, wel, toch niet en nu toch weer wel. De nieuwe coalitie wil Lelystad Airport toch wel openen voor commerciële vakantievluchten. Volgens de eerste schatting zou het gaan om zo'n 10.000 vliegbewegingen per jaar. Als alles meezit, zouden de eerste toestellen over ongeveer anderhalf jaar kunnen vertrekken. Het vliegveld staat al jaren klaar, maar bleef tot nu toe ongebruikt.

Voorstanders reageren opgelucht en enthousiast. Bart Jan Binnerts van de stichting 'Lelystad Airport Moet Door' noemt het besluit een doorbraak. Volgens hem is het nog nooit zo dichtbij geweest. "Dit zet de regio Lelystad echt op de kaart en zorgt voor zoveel mooie dingen. De overlast is beperkt. Ik hoop dat we over een jaar de eerste commerciële vlucht gaan zien", zegt hij. Binnerts geeft aan dat er nog stappen nodig zijn, maar dat het gevoel nu duidelijk positief is.

De nieuwe coalitie D66, CDA en de VVD ziet Lelystad Airport als aanvulling op Schiphol. Door vakantievluchten te verplaatsen, moet Schiphol worden ontlast. Wel geldt als voorwaarde dat alle vergunningen, waaronder de natuurvergunning, op orde zijn.

Zorgen bij omwonenden

Bij omwonenden overheerst juist verbazing en boosheid. Jaap Kloosterziel woont onder een van de aanvliegroutes en maakt zich grote zorgen over de gevolgen. "10.000 vluchten, dat gaat echt grote gevolgen hebben voor woongenot, voor natuur en voor uitstoot", zegt hij. De routes lopen onder meer over de Veluwe, wat bij bewoners de angst vergroot voor aantasting van kwetsbare natuur.

Kloosterziel noemt het besluit onverwacht en wrang, zeker omdat er eerder in de Tweede Kamer nog moties lagen tegen vakantievluchten. Tegenstanders sluiten verdere acties niet uit en bereiden zich voor op verzet, mocht het plan definitief worden.