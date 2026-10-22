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Tegenvaller voor oud-studenten: renteplafond van 2,5 procent onhaalbaar voor kabinet

Tegenvaller voor oud-studenten: renteplafond van 2,5 procent onhaalbaar voor kabinet

Beleid

Vandaag, 18:22

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Slecht nieuws voor (oud-)studenten met een studieschuld. De rente op studieleningen gaat op de lange termijn toch boven de beloofde 2,5 procent uitkomen. Het kabinet had afgesproken de rente te begrenzen, maar daar blijkt onvoldoende geld voor te zijn. Volgens onderwijsminister Rianne Letschert (D66) kost de maatregel veel meer dan verwacht. Studentenorganisaties reageren woedend.

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D66, VVD en CDA spraken in het coalitieakkoord af dat de rente op studieleningen maximaal 2,5 procent zou bedragen. Daarvoor werd jaarlijks 40 miljoen euro gereserveerd. Door wereldwijd gestegen rentes, mede als gevolg van geopolitieke spanningen, stijgt de rente voor oud-studenten op de lange termijn echter van 2,7 naar 3,3 procent. Om die terug te brengen naar 2,5 procent, zou jaarlijks zo'n 120 miljoen euro extra nodig zijn.

Kabinet zoekt naar alternatief

Letschert onderzoekt daarom andere mogelijkheden, zoals een vaste rentekorting van ongeveer 0,2 procentpunt. Ook een renteplafond dat meebeweegt met de marktrente is een optie, maar dat zou ingewikkeld zijn voor studenten. De minister vreest bovendien dat de rente verder kan stijgen, waardoor de maatregelen nog duurder uit kunnen pakken voor studenten.

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Volgens Letschert is de beschikbare 40 miljoen euro per jaar waarschijnlijk onvoldoende voor "een substantiële maatregel waar (oud-)studenten echt wat aan hebben". Volgende week bespreekt ze haar begroting met de Tweede Kamer en wil ze van politieke partijen horen welke oplossingen zij zien.

Studentenorganisaties woedend

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) reageert fel op het nieuws. "Studenten worden zo met een loodzware rugtas het leven in geschopt", stelt de bond. Het beloofde renteplafond was volgens de LSVb "het enige lichtpuntje aan het eind van een lange, donkere tunnel".

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is teleurgesteld. "De coalitie heeft een belofte gemaakt die ze nu niet kunnen waarmaken. Studenten zijn hierdoor weer de dupe van loze beloften", aldus het ISO.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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