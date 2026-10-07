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Rente studieschuld flink omhoog: tot 3,28 procent

Rente studieschuld flink omhoog: tot 3,28 procent

Geld

Vandaag, 10:56

Ruim 250.000 oud-studenten krijgen volgend jaar te maken met een hogere rente op hun studieschuld. Voor mensen die hun lening binnen 15 jaar moeten terugbetalen, stijgt de rente van 2,29 naar 3,28 procent. Voor de regeling van 35 jaar gaat het percentage van 2,33 naar 2,70 procent, meldt DUO.

De nieuwe rente geldt niet voor iedereen die een studieschuld afbetaalt. Voor oud-studenten wordt de rente telkens voor 5 jaar vastgezet. Alleen mensen van wie die periode eind 2026 afloopt en mensen die in 2026 voor het laatst studiefinanciering krijgen, krijgen vanaf januari met de nieuwe percentages te maken.

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Wel voor alle huidige studenten

Voor huidige studenten wordt de rente ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het percentage voor 2027 geldt daarom wel voor alle studenten die volgend jaar een prestatiebeurs en/of lening ontvangen.

Wie voor 2015 een studielening aanging, valt onder de terugbetalingsregels van 15 jaar. Studenten die daarna zijn gaan studeren, kunnen hun schuld in 35 jaar terugbetalen en betalen in 2027 een lagere rente.

Frank had een studieschuld van bijna 70.000 euro:

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'Duizenden euro's extra'

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is kritisch over de stijging. "In de praktijk kan dit nieuwe percentage duizenden euro's extra zijn om af te betalen", zegt voorzitter Allis Richardson.

Volgens het ISO ligt de rente van 2,7 procent ook boven het renteplafond van 2,5 procent dat volgens de organisatie in het coalitieakkoord is afgesproken, maar nog niet is opgenomen in de onderwijsbegroting voor de komende jaren. Het ISO roept op om dat renteplafond alsnog door te zetten.

Door Redactie Hart van Nederland

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