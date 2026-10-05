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Studieschuld daalt voor het eerst, maar 145.000 mensen zitten boven 50.000 euro

Studieschuld daalt voor het eerst, maar 145.000 mensen zitten boven 50.000 euro

Geld

Vandaag, 07:00

De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin 2026 stond er gezamenlijk 28 miljard euro open, 0,8 miljard euro minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook het aantal mensen met een studieschuld neemt af. Ruim 1,5 miljoen mensen hadden begin dit jaar zo'n schuld, 60.000 minder dan een jaar eerder. Het is het derde jaar op rij dat dit aantal daalt.

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145.000 mensen boven de 50.000 euro

Bijna de helft van de mensen met een studieschuld heeft minder dan 10.000 euro openstaan. Aan de andere kant hebben ongeveer 145.000 mensen een schuld van meer dan 50.000 euro. Dat is iets minder dan 10 procent van het totaal.

Frank had een studieschuld van bijna 70.000 euro:

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Huidige studenten hebben gemiddeld een schuld van 15.600 euro. Bij oud-studenten staat gemiddeld nog 19.200 euro open.

Steeds vaker extra aflossen

Volgens DUO lossen mensen steeds vaker meer af dan verplicht is. In 2026 werd gemiddeld drie keer zoveel afgelost als verplicht, blijkt uit de trendrapportage van de uitvoeringsinstantie.

DUO denkt dat de stijgende rente daar mogelijk een rol bij speelt. Ook kijken banken sinds 2024 bij het verstrekken van een hypotheek vooral naar de maandelijkse aflossingen op de studieschuld. Volgens DUO kan dat eveneens verklaren waarom mensen meer aflossen.

Door ANP

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