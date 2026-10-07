Rente op studieschuld stijgt: zo check je of jij meer gaat betalen

De rente op studieschulden gaat in 2027 omhoog. Voor de meeste studenten stijgt het percentage van 2,33 naar 2,70 procent. Een kleinere groep krijgt te maken met een stijging van 2,29 naar 3,28 procent. Maar ben je al afgestudeerd en aan het terugbetalen? Dan betekent dat niet automatisch dat jouw rente op 1 januari verandert.

Welk percentage voor jou geldt, hangt af van de terugbetalingsregels waaronder je valt. Bij SF35 heb je 35 jaar om je studieschuld terug te betalen en geldt in 2027 een rente van 2,70 procent. Bij SF15 is de terugbetaaltermijn 15 jaar en wordt de rente 3,28 procent. In Mijn DUO kun je zien welke regels voor jou gelden.

Zo weet je of jouw rente verandert

Voor studenten wordt de rente ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het nieuwe percentage geldt daarom voor alle studenten die in 2027 een prestatiebeurs en/of lening ontvangen. Bijna 895.000 huidige studenten vallen onder SF35 en iets minder dan 5.000 onder SF15.

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Voor oud-studenten wordt de rente steeds 5 jaar vastgezet. Heb je al een studieschuld die je terugbetaalt, dan krijg je dus maar eens in de 5 jaar een nieuw percentage. Ruim 250.000 terugbetalers hebben een rentevaste periode die op 31 december 2026 afloopt. Ook mensen die in 2026 voor het laatst studiefinanciering ontvangen, krijgen vanaf 2027 een eerste rentevaste periode van 5 jaar.

Wie wil weten of de nieuwe rente van toepassing is, kan via Mijn DUO controleren wanneer de rentevaste periode afloopt. Die datum staat ook in het 'bericht terugbetalen'. DUO informeert mensen jaarlijks in november over het rentepercentage en het maandbedrag voor het nieuwe jaar.

Wat kost die rente?

Hoeveel rente je daadwerkelijk betaalt, hangt af van je schuld. Bij een studieschuld van 10.000 euro komt 2,70 procent neer op ongeveer 270 euro rente per jaar. Bij 3,28 procent gaat het om ongeveer 328 euro.

De rente wordt iedere maand berekend over je totale resterende schuld. Daar zit ook eerder opgebouwde rente bij. Je betaalt dus rente over rente. Wie geld kan missen, kan volgens DUO extra aflossen. Daardoor wordt de schuld lager en wordt er daarna minder rente berekend.

Frank had een studieschuld van bijna 70.000 euro: