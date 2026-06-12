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Strengere regels voor online gokken na forse stijging verslavingen

Beleid

Vandaag, 14:50

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Het kabinet wil strengere regels invoeren voor online kansspelen, omdat het aantal gokkers en verslaafden sinds de legalisering sterk is toegenomen. Staatssecretaris Claudia van Bruggen noemt de situatie zorgelijk, zeker als het gaat om jongeren en jongvolwassen. Dat zijn twee kwetsbare groepen. Van Bruggen wil daarom de groei van online gokken terugdringen met nieuwe maatregelen.

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Een belangrijke stap volgens de staatssecretaris is het invoeren van een verbod op reclame voor online kansspelen. Dit geldt ook voor het aanbieden van bonussen, zoals gratis speelgeld bij het openen van een account. Volgens het kabinet bereiken gokreclames nog te veel mensen die hier niet naar op zoek zijn, ondanks eerdere beperkingen.

Door online gokken kan je niet alleen winnen maar ook veel geld verliezen. Ervaringsdeskundige Dave kan hier alles over vertellen. Hij verloor zo'n 200.000 euro met online gokken, zo vertelt hij in de bovenstaande video.

Stortingslimiet

Daarnaast komt er een overkoepelende stortingslimiet om spelers te beschermen tegen overmatig gokken. Wie meer geld wil storten, moet via een draagkrachttoets laten zien dat dit financieel verantwoord is. Ook wordt het uitsluitingsregister Cruks verbeterd, zodat mensen zich makkelijker en langer kunnen laten uitsluiten en sneller hulp krijgen.

Tot slot wordt de aanpak van illegale goksites aangescherpt, omdat deze geen bescherming bieden. De staatssecretaris werkt de plannen verder uit in een wetsvoorstel en zet in op een bredere aanpak om gokschade in de samenleving structureel te verminderen.

Door Redactie Hart van Nederland

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