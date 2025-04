Grote steden luiden noodklok: afval en miljoenenschade door statiegeldzoekers

Statiegeldzoekers veroorzaken schade en extra kosten in de vier grootste steden van Nederland. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn gezamenlijk naar schatting jaarlijks 9,4 miljoen euro kwijt aan kapotte afvalbakken en het opruimen van zwerfafval. Dat meldt het AD woensdag op basis van onderzoek van bureau IPR Normag.

Het statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes is voor sommige mensen een belangrijke bron van inkomsten. Voor daklozen en mensen met een laag inkomen is het verzamelen van lege verpakkingen dan ook een dagelijkse bezigheid geworden. Daarbij worden afvalbakken regelmatig geopend of beschadigd, en blijven andere soorten afval vaker op straat liggen.

Georganiseerde inzameling

Volgens het onderzoek is er sprake van georganiseerde inzameling. Tijdens grote evenementen zouden groepen mensen met busjes door de stad trekken om lege verpakkingen in te zamelen. Alleen al in Rotterdam wordt de schade op ruim 2,3 miljoen euro per jaar geschat. "Wat begon als incidenteel gedrag, is inmiddels onderdeel van het dagelijkse straatbeeld. In enkele uren kan 10 tot 25 euro worden verdiend, wat voor sommigen essentieel is voor hun bestaanszekerheid", aldus de onderzoekers.

Op dagen waarop huisvuil wordt ingezameld, worden vuilniszakken regelmatig opengesneden. Daardoor komt afval op straat terecht. In drukbezochte gebieden ligt bij driekwart van de afvalbakken zwerfafval, en is één op de vijf bakken beschadigd of open.

Oproep aan kabinet

De vier grote steden vragen het kabinet om maatregelen te nemen. Ze pleiten voor een verplichte inname van statiegeldverpakkingen bij álle verkooppunten, in plaats van alleen bij supermarkten. Staatssecretaris Chris Jansen (PVV) liet deze week weten dat hij een dergelijke verplichting overweegt.