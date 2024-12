Consumentenbond: verhoog statiegeld om miljoenenoverschot op te lossen

De Consumentenbond pleit voor een tijdelijke extra vergoeding aan consumenten die hun statiegeldflessen of -blikjes inleveren. Veel blikjes en flesjes worden namelijk niet ingeleverd, terwijl het hiervoor betaalde statiegeld wel in omloop blijft, zo meldt de Consumentenbond op hun website.

In de zomer van 2023 is het statiegeld op blikjes ingevoerd. Lang niet iedereen levert de blikjes in, zoals te zien is in bovenstaande video.

De verantwoordelijkheid voor het huidige statiegeldsysteem ligt bij de stichting Verpact, die de wettelijke taak heeft om 90 procent van alle verkochte flesjes en blikjes weer in te nemen. Maar dat percentage wordt bij lange na niet gehaald. Slechts driekwart van de verkochte flesjes komt terug.

Om het probleem aan te pakken, stelt de Consumentenbond samen met de Fair Resource Foundation (FRF) voor om tijdelijk 5 cent extra per inlevermoment te geven. Deze vergoeding moet gelden totdat het miljoenenoverschot is weggewerkt. Volgens beide organisaties ontstaat dit overschot vooral door een tekort aan bereikbare inleverpunten. Mensen kopen bijvoorbeeld onderweg een blikje of flesje, maar kunnen deze dan niet inleveren.

"Verpact is veel te laat begonnen met het realiseren van voldoende inleverpunten. Ze staren zich blind op inleverautomaten in grote supermarkten in plaats van handmatige verwerking op de plekken van aankoop. Het wordt consumenten dus bepaald niet makkelijk gemaakt. En ondertussen stapelt bij Verpact het geld op", zegt Maarten van Heuven, projectcoördinator van FRF.

'Oneerlijk'

Om het overschot aan niet-ingeleverde statiegeldblikken en -flessen te verminderen, heeft Verpact besloten om de bijdrage van drankfabrikanten met 10 procent te verlagen. De directeur van de Consumentenbond, Sandra Molenaar, vindt dat oneerlijk: "Het is statiegeld dat consumenten hebben betaald. Dat moet dus ook terug naar hen, in plaats van korting te geven aan fabrikanten."