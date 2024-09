Statiegeld op blikjes werkt: straten een stuk schoner na invoering

Het aantal blikjes dat in het zwerfafval wordt gevonden, was in de eerste helft van dit jaar 64 procent lager dan twee jaar eerder. Dat meldt staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. Sinds april 2023 zit op bijna alle blikjes 15 cent statiegeld.

Het aantal plastic flessen op straat is verder gedaald dan al bekend was. In de eerste helft van vorig jaar was het aantal kleine flessen op bepaalde plekken 63 procent lager dan in 2020, voordat het statiegeld gold. Begin dit jaar is die daling opgelopen tot 72 procent.

Inzamelen van blikjes zorgt ook voor ergernissen:

2:18 Kabinet wil einde aan statiegeldchaos: inleveren wordt bijna niet gedaan

Het geld dat mensen betalen en weer terugkrijgen als ze de drankverpakkingen inleveren, zorgt voor een "sterke afname" van blikjes en flessen in het zwerfafval, concludeert de staatssecretaris. Later komt hij met een onderzoek naar het statiegeld in het algemeen.

Hoewel minder blikjes en flessen in het zwerfafval belanden dan voorheen, worden ook grote hoeveelheden niet teruggebracht. Nederlanders lieten van juli 2021 tot en met 2023 374 miljoen euro aan statiegeld liggen, meldde Verpact, de organisatie die daarover gaat. Die verpakkingen kunnen ook bij het vuilnis zijn beland.

ANP