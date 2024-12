Statiegeld mogelijk omhoog naar 1 euro per fles

Een forse verhoging van het statiegeld op plastic flessen is een stap dichterbij. Dat schrijft Het Financieel Dagblad. Een bedrag van 1 euro voor grote flessen en 0,50 euro voor kleine flessen zorgt voor de grootste bereidheid onder consumenten om de flessen in te leveren, blijkt uit nieuw onderzoek van Stichting Verpact dat in handen is van de krant.

Het onderzoek is ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De komende maanden beslist de toezichthouder of de verhoging er daadwerkelijk gaat komen. De inspectie is niet de wetgever, maar ze kan Verpact wel dwangsommen opleggen als de stichting er niet alles aan doet om de inzameling van flesjes te verbeteren.