Nobel wil praten met moskeeën na aangifte, kwetsen was niet de bedoeling

Integratie-staatssecretaris Jurgen Nobel wil praten met de koepel van moskeeën die hem wil laten vervolgen voor discriminatie. Het was niet zijn bedoeling om met zijn scherpe woorden over islamitische jongeren mensen voor het hoofd te stoten, zei hij voorafgaand aan de ministerraad.

Naar aanleiding van de rellen in Amsterdam zijn verdachten aangehouden. Justitieminister Van Weel geeft aan Hart van Nederland aan dat alle verdachten opgespoord gaan worden (zie video).

Nobel trok maandag uit de aanvallen op supporters van Maccabi Tel Aviv onder meer de conclusie dat islamitische jongeren "voor een groot deel onze Nederlandse normen en waarden niet onderschrijven". Deze tekst was voor moskeekoepel K7 de reden om aangifte te doen van groepsbelediging, het zaaien van haat en discriminatie in de functie van ambtenaar.

N ormen en waarden

De staatssecretaris wil benadrukken dat hij bij zijn oordeel over het geweld meteen ook aangegeven heeft dat veel islamitische jongeren zich wel aan de Nederlandse normen en waarden houden. "Tegelijkertijd blijf ik benoemen, dat is ook mijn taak als staatssecretaris."

"De meeste mensen en islamitische jongeren doen gewoon volop mee in onze maatschappij", aldus de VVD'er. "Maar er is ook een deel dat met de rug naar de samenleving staat. Het is ook mijn taak om te benoemen waar een probleem zit."

ANP