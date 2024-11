Moskeekoepels doen aangifte tegen staatssecretaris Nobel om 'haatzaaien'

K7, het samenwerkingsverband van regionale moskeekoepels, doet aangifte tegen staatssecretaris Nobel van Participatie & Integratie vanwege discriminatie naar islamitische jongeren. Volgens het verband zette de staatssecretaris meerdere keren aan tot haat naar 'jongeren met een islamitische achtergrond'.

Eerder dit jaar was staatssecretaris Nobel aanwezig bij een werkbezoek aan de Helpdesk Geldzaken in Den Haag (zie video).

Volgens het samenwerkingsverband maakt Nobel (VVD) zich schuldig aan drie feiten: groepsbelediging, aanzetten tot haat en discriminatie in de functie van ambtenaar. De groep heeft de staatssecretaris afgelopen dinsdag gevraagd zijn woorden terug te nemen, maar aan deze oproep heeft hij geen gehoor gegeven. 'Het rest het samenwerkingsverband niets anders dan het doen van aangifte', laat het verband weten in een brief.

Identiteit nog onbekend

"Door de verdachten van de geweldsdelicten aan te duiden als 'jongeren met een islamitische achtergrond' maakt de staatssecretaris zich schuldig aan het aanzetten tot haat tegen dergelijke jongeren. Op het moment dat de staatssecretaris zijn verklaring gaf waren van de vier verdachten alleen hun leeftijd, woonplaats en het delict dat zij beweerdelijk hadden gepleegd, en dus niet hun godsdienstige overtuiging, bekend", vervolgt de K7.

Het samenwerkingsverband geeft verder aan dat hij met deze uitspraken het werk van de politie en het Openbaar Ministerie in de weg kan zitten, omdat getuigen zich niet langer veilig voelen om de volledige waarheid te benoemen.

De moskeeën verzoeken "een strafvervolging in te stellen tegen de heer Nobel".