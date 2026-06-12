Rutte vreesde 'Bergamo-scenario' in Nederland: code zwart dreigde

Oud-premier Mark Rutte heeft vrijdag tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona gezegd dat Nederland tijdens de pandemie maar net aan code zwart is ontsnapt. Volgens hem stond de zorg tijdens de eerste coronagolf onder enorme druk en speelde hulp uit Duitsland een belangrijke rol bij het voorkomen van een rampscenario.

Rutte vertelde dat de coronacrisis niet alleen grote gevolgen had voor de zorg, maar ook veel losmaakte binnen het kabinet. De situatie zorgde volgens hem voor heftige emoties. De oud-premier noemde de gevolgen van de crisis en de maatregelen die werden genomen "soms overweldigend".

Rutte was bang voor een 'Bergamo-scenario' in Nederland. In de beginfase hield het aantal ic-bedden het kabinet veel bezig. In de bovenstaande video vertelt hij daarover.

Tijdens het verhoor vrijdag schetste Rutte ook hoe dicht Nederland volgens hem bij een rampscenario stond. Het land is tijdens de pandemie "door het oog van de naald gekropen", zei hij.

Opluchting door hulp uit Duitsland

Tijdens het verhoor wist Rutte te vertellen hoe groot de zorgen waren over de capaciteit op de intensive cares. In de eerste coronagolf werd rekening gehouden met een behoefte van ongeveer 2400 ic-bedden, terwijl Nederland er maximaal zo'n 1700 beschikbaar kon maken.

Volgens Rutte is Nederland daardoor "door het oog van de naald gekropen". Hij zei opgelucht te zijn geweest toen de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen bereid bleek Nederlandse coronapatiënten op te vangen. Volgens de oud-premier heeft die hulp eraan bijgedragen dat code zwart werd voorkomen.

Spanningen en botsingen in het kabinet

Rutte erkende ook dat de spanningen binnen het kabinet opliepen naarmate de crisis langer duurde. Er waren volgens hem regelmatig stevige discussies en aanvaringen tussen bewindspersonen.

"Het zijn politici, die horen ook te botsen", zei Rutte tijdens het verhoor. Tegelijk gaf hij aan dat het kabinet uiteindelijk met één boodschap naar buiten moest komen. Daarbij verwees hij naar het vertrek van toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer in september 2021, nadat zij zich kritisch had uitgelaten over het coronabeleid.