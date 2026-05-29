Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Weinigen mochten naar binnen, maar Marcel legde de coronacrisis vast

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 20:28

Link gekopieerd

Als Marcel Rekers uit Silvolde (Gelderland) hoort over het coronavirus weet hij meteen: dit is een historisch moment. Hij werkt op dat moment als ic-verpleegkundige in het ziekenhuis, maar hij is óók nieuwsfotograaf. "Het kwam samen", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Ik wist meteen dat het een historisch moment was. De meest intense tijd in mijn carrière."

Vrijdag, op de dag dat de parlementaire enquête corona begint, blikt Rekers terug. "Ik stond er middenin. In honderd jaar hebben we geen pandemie meegemaakt, dus ik voelde de urgentie", zegt hij. Vanwege de noodsituatie mochten maar weinigen het ziekenhuis in. Ook de pers niet. Maar Rekers mocht wel alles fotograferen, met de afspraak dat daarna bekeken werd wat wel en niet gedeeld kon worden.

Eén moment in de tijd dat Rekers alles vastlegde, zal hem altijd bij blijven. Hij vertelt daarover in bovenstaande video.

Rekers maakte talloze foto's die uiteindelijk terecht kwamen in een boek: Door onze ogen gezien.

Verhoren

De parlementaire enquête corona begon vrijdag met het verhoor van viroloog Marion Koopmans. Zij is de eerste van zeker 47 mensen die wordt verhoord. Daarna was het de beurt aan voormalig zorgminister Bruno Bruins. De verhoren van de enquêtecommissie zal Rekers met veel interesse volgen, vertelt hij.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Enquêtecommissie moest strijd leveren voor coronadocumenten
Enquêtecommissie moest strijd leveren voor coronadocumenten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.