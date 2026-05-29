Weinigen mochten naar binnen, maar Marcel legde de coronacrisis vast

Als Marcel Rekers uit Silvolde (Gelderland) hoort over het coronavirus weet hij meteen: dit is een historisch moment. Hij werkt op dat moment als ic-verpleegkundige in het ziekenhuis, maar hij is óók nieuwsfotograaf. "Het kwam samen", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Ik wist meteen dat het een historisch moment was. De meest intense tijd in mijn carrière."

Vrijdag, op de dag dat de parlementaire enquête corona begint, blikt Rekers terug. "Ik stond er middenin. In honderd jaar hebben we geen pandemie meegemaakt, dus ik voelde de urgentie", zegt hij. Vanwege de noodsituatie mochten maar weinigen het ziekenhuis in. Ook de pers niet. Maar Rekers mocht wel alles fotograferen, met de afspraak dat daarna bekeken werd wat wel en niet gedeeld kon worden.

Eén moment in de tijd dat Rekers alles vastlegde, zal hem altijd bij blijven. Hij vertelt daarover in bovenstaande video.

Rekers maakte talloze foto's die uiteindelijk terecht kwamen in een boek: Door onze ogen gezien.

Verhoren

De parlementaire enquête corona begon vrijdag met het verhoor van viroloog Marion Koopmans. Zij is de eerste van zeker 47 mensen die wordt verhoord. Daarna was het de beurt aan voormalig zorgminister Bruno Bruins. De verhoren van de enquêtecommissie zal Rekers met veel interesse volgen, vertelt hij.