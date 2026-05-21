Marion Koopmans als eerste verhoord over corona, deze kopstukken volgen

Viroloog Marion Koppmans en oud-minister van Volksgezondheid Bruno Bruins zijn volgende vrijdag als eerste aan de beurt om onder ede verhoord te worden door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De Tweede Kamer gaat de komende periode uitgebreid terugblikken op de coronacrisis. De commissie kijkt naar de gemaakte keuzes, lockdowns en de impact van de maatregelen op de samenleving.

De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel van de Tweede Kamer. Het uiteindelijke doel is om lessen te trekken voor toekomstige gezondheidscrises. Inmiddels zijn tientallen besloten gesprekken gevoerd en later dit jaar volgen openbare verhoren.

Eerste namen bekend

Hoogleraar virologie Marion Koopmans en oud-minister van Volksgezondheid Bruno Bruins moeten als eerste voor de commissie verschijnen op 29 mei. Dat werd donderdagmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Tevens oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge, oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel en voormalig justitieminister Ferd Grapperhaus worden verhoord.

Ook het inmiddels partijloze Kamerlid Mona Keijzer - zij stapte op bij BBB - is opgeroepen voor een verhoor. Zij was namens het CDA staatssecretaris van Economische Zaken in het toenmalige kabinet, totdat Rutte haar eruit zette omdat zij zich openlijk tegen een deel van de beperkende maatregelen keerde. Opiniepeiler Maurice de Hond is ook uitgenodigd. De commissie wil van hem onder meer horen hoe er is omgegaan met mensen die kritisch waren op het coronabeleid.

Ruim vijftig verhoren

In totaal vinden er in negen weken tijd 51 verhoren plaats, met in totaal 47 getuigen. Iedere week komt er een ander thema aan bod. Rutte, De Jonge, Grapperhaus en Van Dissel worden als belangrijke hoofdrolspelers twee keer verhoord. Koopmans begint volgende week vrijdag als eerste om 10.00 uur. Vanaf dan zijn er elke maandag, woensdag en vrijdag twee verhoren, met vakantiepauze tussendoor. Het laatste verhoor staat gepland op 10 september. De commissie maakt steeds op vrijdag na het laatste verhoor bekend wie er daarna aan de beurt zijn.

De commissie verwacht in het eerste kwartaal van 2027 met haar eindrapport te komen.