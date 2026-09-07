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Rutte over beledigende appjes van Grapperhaus tijdens coronacrisis: 'Niet fraai'

Beleid

Vandaag, 12:04

De beledigende berichten die voormalig justitieminister Ferd Grapperhaus tijdens de coronapandemie stuurde over collega-bestuurders waren "niet fraai", erkent oud-premier Mark Rutte. Dat liet hij maandag weten tijdens zijn tweede verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. Maar hij wijst ook op de "zeer hoge druk" waaronder de oud-minister werkte.

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Volgens Rutte zegt het feit dat hij deze berichtjes tijdens de coronapandemie stuurde niets. "Ik vind dat in zo'n crisis het onvermijdelijk is dat je af en toe stoom afblaast."

De VVD-politicus vindt het onnodig dat de enquêtecommissie ervoor heeft gekozen om Grapperhaus tijdens zijn verhoor te confronteren met de berichten. "Want ik weet niet wat het nou toevoegt." Hij was "best een beetje geïrriteerd" over de keuze om de appjes openbaar te maken. "De volgende keer zal niemand dat doen bij een appje. Want dat komt op tafel, blijkt, en dat wordt allemaal voorgelezen", aldus Rutte.

In onderstaande video zie je hoe de appjes worden besproken tijdens het verhoor van oud-justitieminister Ferd Grapperhaus:

Beledigende appjes sturen was uitlaatklep voor Grapperhaus
1:29

Beledigende appjes sturen was uitlaatklep voor Grapperhaus

Grapperhaus noemde onderwijsminister Arie Slob "een soepjurk" en "een jankerd". Over een debat in de Eerste Kamer schreef hij dat hij "diepe minachting" had voor "deze geriatrische beunhazerij".

Hoge druk

"Niet fraai", erkent Rutte, maar hij wijst ook hier op de "zeer hoge druk" waaronder de oud-minister werkte. "We hebben hier wel te maken met de Eredivisie", zei hij. De andere ministers in het kabinet waren volgens hem "allemaal stevige bestuurders", die zich niet lieten omblazen. "We zijn hier niet aan het knikkeren."

Ook toenmalig zorgminister Hugo de Jonge werd door de enquêtecommissie geconfronteerd met denigrerende berichten over parlementariërs die naar zijn smaak te veel kritische vragen stelden over het coronabeleid. Rutte hield vol dat beide CDA'ers "zeer respectvolle bestuurders" zijn en prees hun "enorme staat van dienst".

Door ANP

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