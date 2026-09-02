Grapperhaus noemde Slob 'jankerd' en wenste Bruls 'de ziekte' toe

Oud-justitieminister Ferd Grapperhaus gebruikte beledigende appjes over collega-ministers en burgemeesters om zijn frustraties af te reageren. Zo noemde hij toenmalig onderwijsminister Arie Slob "een soepjurk" en "een jankerd" en schreef hij dat burgemeester Hubert Bruls "de ziekte" kon krijgen. Tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona zei de CDA'er dat de berichten voor hem als uitlaatklep werkten.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Ook anderen moesten het in de appberichten ontgelden. Burgemeester Paul Depla van Breda had volgens Grapperhaus "geen ruggengraat". Over een debat in de Eerste Kamer schreef hij dat hij "diepe minachting" had voor "deze geriatrische beunhazerij". Grapperhaus gniffelde een paar keer toen Annelotte Lammers van de coronacommissie de berichten voorlas.

Tijdens een vergadering van het Veiligheidsberaad schreef Grapperhaus daarnaast over een burgemeester dat die "zeurt". Daarover zei hij tijdens het verhoor: "Als ik vind dat iemand zeurt, kan dat ook betekenen dat ik niet onder de indruk ben van wat ik hoor."

Frustraties afreageren

De berichten waren niet direct gericht aan de personen in kwestie, maar verstuurd naar anderen. "Het was af en toe het afreageren van frustraties over situaties die ontstonden." Grapperhaus zei dat hij na zulke berichten juist weer beter kon samenwerken met de mensen over wie hij had geappt. Wat hem betreft had het geen invloed op hoe hij de personen zag of behandelde. "Met alle mensen die u noemt, heb ik met af en toe kritische noten heel goed samengewerkt."

"Maar dit verdient natuurlijk niet de schoonheidsprijs", erkende Grapperhaus.