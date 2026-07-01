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Grapperhaus raakt geëmotioneerd tijdens coronaverhoor over avondklok

Beleid

Vandaag, 13:24

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Oud-justitieminister Ferd Grapperhaus is woensdag zichtbaar geëmotioneerd geraakt tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. Dat gebeurde toen het gesprek ging over de gevolgen van de avondklok en in het bijzonder de eenzaamheid die sommige mensen daardoor hebben ervaren.

Het onderwerp kwam ter sprake tijdens het verhoor over wat de lengte van de avondklok deed met de proportionaliteit van de maatregel. Grapperhaus liet weten dat ook moest worden gekeken naar hoe lang zo'n maatregel duurt. "Er zijn ook mensen die gewoon vereenzamen", zei hij. Hij wees onder meer op daklozen die volgens hem "verschrikkelijk de pineut" waren.

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Kort daarna kreeg Grapperhaus een zakdoek aangereikt. "Die avondklok was wat dat betreft…", zei hij, waarna hij zijn zin niet afmaakte.

Mark Rutte heeft tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona verklaard dat Nederland tijdens de pandemie dicht bij code zwart kwam. Meer weten wat Rutte te vertellen had? Beluister dan de video bovenaan het artikel.

Te lang

De avondklok duurde uiteindelijk drie maanden en vijf dagen en werd vijf keer verlengd. "Ik had wel tien rondjes moeten lopen als we van tevoren hadden geweten dat we dit zo lang zouden doen", zei de oud-minister. "Het is een beetje hypothetisch, maar ik zou dan misschien wel hebben gezegd: ja dat doen we niet."

Toch vond Grapperhaus de verlengingen op het moment zelf telkens nog proportioneel genoeg. Per verlenging werd dat wel minder vond de oud-justitieminister. "Het was wel tijd dat het eraf ging eind april."

Door ANP

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