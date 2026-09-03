De Jonge tijdens corona: 'Ooit zullen ze gestraft worden in het hiernamaals'

Oud-zorgminister Hugo de Jonge vond dat de debatten in de Tweede en Eerste Kamer over de coronamaatregelen ten koste gingen van het uitvoerende werk dat het ministerie van Volksgezondheid moest doen. Daarover stuurde hij boze appjes naar collegaminister en partijgenoot Ferd Grapperhaus. Dat werd donderdag duidelijk tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie corona.

"Ooit zullen ze gestraft worden in het hiernamaals", appte CDA'er De Jonge. "Dan wordt eindelijk verteld hoe de Kamer de brandweer van het werk heeft gehouden deze crisis", meldde hij ook. Met de brandweer bedoelde De Jonge het kabinet en het ministerie van Volksgezondheid.

De voormalig minister van Volksgezondheid zei te begrijpen dat zijn werk ook inhield dat hij met de Kamers moest debatteren, maar dat hij vond dat er soms te veel tijd voor nodig was.

Informatie te laat

Aan de andere kant klaagden veel Kamerleden dat de informatie vanuit het kabinet te laat kwam. Oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema zei dat ze soms maar veertig seconden per pagina had om het debat voor te bereiden.

Volgens De Jonge kwam dat doordat zijn ministerie volledig wilde zijn. "Ieder debat waren er meer dan dertig moties en we moesten van iedere motie vertellen wat ermee was gedaan, anders kregen we die vraag tijdens het debat", zei de oud-minister.