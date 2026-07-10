Hugo de Jonge blikt terug op coronacrisis: 'Natuurlijk heb ik fouten gemaakt'

Oud-zorgminister Hugo de Jonge kijkt na het coronaverhoor van vrijdag terug op zijn rol tijdens de coronapandemie. Hij zegt dat hij met de kennis van nu anders naar die periode kijkt, maar blijft achter de keuzes staan die destijds zijn gemaakt. "Natuurlijk heb ik fouten gemaakt", zegt De Jonge.

Volgens De Jonge is het lastig om jaren later terug te blikken op de besluiten die tijdens de coronacrisis werden genomen. Hij wijst erop dat veel beslissingen onder grote tijdsdruk en met de informatie van dat moment zijn genomen. Ondanks zijn erkenning dat er fouten zijn gemaakt, verdedigt hij zijn handelen als toenmalig zorgminister.

Opnieuw meer bedreigingen

De hernieuwde aandacht voor de coronapandemie heeft volgens De Jonge ook een keerzijde. Hij zegt dat het aantal bedreigingen en haatberichten via sociale media weer is toegenomen. "Het is een eindeloze stroom aan haat en bagger", zegt De Jonge.

Bekijk hierboven het interview met De Jonge na afloop van het coronaverhoor.