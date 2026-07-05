Coronacommissie verhoort over vaccins en coronapas, Hugo de Jonge aan de beurt

Al vijf weken is de parlementaire enquêtecommissie Corona bezig met openbare verhoren over het coronabeleid. Maandag start de zesde week, de laatste voor het zomerreces. Thema: vaccinaties en coronatoegangsbewijs (CTB). Een van de grote kopstukken van de coronacrisis wordt vrijdag voor het eerst verhoord, oud-minister Hugo de Jonge.

Volgens opiniemaker Wierd Duk viel de overheid in de crisis terug op een kleine groep gelijkgestemde experts, waardoor tunnelvisie ontstond en afwijkende geluiden nauwelijks werden gehoord. Dat zegt hij in Nieuws van de Dag, in de video bovenaan.

Met name het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vijf maanden lang, van september 2021 tot februari 2022, kon je alleen met een QR-code in veel openbare gelegenheden, zoals sportkantines, clubhuizen, zwembaden, bioscopen en horeca.

Gevaccineerde en recent genezen mensen hadden automatisch een groen vinkje, mensen die niet tegen corona gevaccineerd waren, moesten eerst naar een Testen voor Toegang-locatie. Dan konden ze 1 dag lang ook openbare gelegenheden in.

Hoewel bewindslui aanvankelijk zeiden het CTB 'zo kort mogelijk' te willen, ging het daarna vooral over verlengen en uitbreiden. Het kabinet wilde over naar 2G waarbij je niet meer kon testen voor toegang en ongevaccineerden dus helemaal uitgesloten zouden worden:

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Mensen uitgesloten

Ondanks het coronatoegangsbewijs liepen de besmettingen in het najaar van 2021 op en volgde een derde lockdown, eind 2021 en begin 2022. Het CTB zorgde voor een gespleten samenleving en er waren hevige protesten tegen de vaccinatiepas.

De kritiek luidde dat mensen uitgesloten werden en dat de vaccinatiepas een vorm van dwang was, om ervoor te zorgen dat mensen zouden vaccineren. De overheid noemde het liever 'drang'. Toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer werd ontslagen vanwege haar kritiek. Zij is woensdag aan de beurt voor verhoor door de enquêtecommissie.

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Op maandag 6 juli worden Jaap van Delden en Marjolijn Sonnema verhoord. Van Delden was tijdens de pandemie de programmadirecteur vaccinatie COVID-19 bij het RIVM en Sonnema is directeur-generaal op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Programma woensdag en vrijdag

De verhoren gaan door op woensdag en vrijdag. Woensdag 8 juli wordt naast Keijzer ook opiniepeiler Maurice de Hond verhoord, terwijl twee dagen later Rober Willemsen aan de beurt is. Hij was destijds voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.

Hugo de Jonge (minister van VWS tijdens de pandemie) sluit de week af.

Hugo de Jonge tijdens de pandemie over registratie van vaccinaties:

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Zomerreces

Vrijdag 10 juli is voorlopig de laatste dag dat er verhoren zijn. In de week daarop begint namelijk het zomerreces. Na het reces, op 24 augustus, worden de verhoren hervat. Er volgen dan nog drie weken met verhoren door de commissie.