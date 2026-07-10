De Jonge verdedigt coronabeleid tijdens verhoor: 'Vreselijk, maar onvermijdelijk'

Oud-zorgminister Hugo de Jonge heeft vrijdag tekst en uitleg gegeven over het coronabeleid tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie corona. Daarbij ging hij onder meer in op de tekorten aan beschermingsmiddelen, het omstreden bezoekverbod in verpleeghuizen en zijn contacten met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Volgens De Jonge duurde het tekort aan beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, aan het begin van de pandemie relatief kort, al noemde hij die periode 'best spannend'. In eerste instantie hadden ziekenhuizen makkelijker toegang tot mondkapjes dan verpleeghuizen. Daarom werd de verdeling aangepast, waarbij het besmettingsrisico leidend werd. Ook kwam er een centrale inkoop en distributie van beschermingsmiddelen. "Ik denk eigenlijk in een best korte tijd" werden de tekorten opgelost, aldus De Jonge.

Volgens opiniemaker Wierd Duk viel de overheid in de crisis terug op een kleine groep gelijkgestemde experts, waardoor tunnelvisie ontstond. Afwijkende geluiden werden nauwelijks gehoord of zelfs verdacht gemaakt. Dat zegt hij in Nieuws van de Dag, in de video bovenaan.

'Niet mijn verantwoordelijkheid'

Dat het ministerie van Volksgezondheid vóór de coronacrisis geen strategische voorraad beschermingsmiddelen had opgebouwd, rekent de oud-minister zichzelf niet aan. Volgens hem was dat destijds geen verantwoordelijkheid van zijn ministerie. Hij sprak juist zijn waardering uit voor de ambtenaren die volgens hem in korte tijd veel voor elkaar kregen.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

'Intens verdrietig'

Ook het bezoekverbod in verpleeghuizen kwam uitgebreid aan bod. De Jonge noemde de maatregel 'vreselijk maar onvermijdelijk'. Volgens hem werd het besluit genomen na alarmerende signalen uit Noord-Brabant en Limburg, waar zorgmedewerkers machteloos toezagen hoe bewoners overleden aan het virus. "Verpleegkundigen zagen mensen daar onder hun handen doodgaan", zei hij. De sterfte in de verpleeghuizen was groot. In de eerste coronagolf dat voorjaar stierven ongeveer vijfduizend ouderen.

De Jonge erkende dat het in sommige gevallen misging. Hoewel er uitzonderingen mogelijk waren voor bewoners in de stervensfase, overleden sommige mensen zonder dat familie afscheid kon nemen. 'Intens verdrietig', noemde hij dat. Waarom sommige verpleeghuizen de regels strenger toepasten dan nodig was, kon hij niet verklaren. Wel benadrukte hij dat de uitzonderingen destijds via Kamerbrieven en brancheorganisatie ActiZ onder de aandacht waren gebracht.

Betrouwbare informatie

Tijdens het verhoor ging De Jonge ook in op zijn contacten met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over artsen die volgens hem onjuiste informatie over coronabehandelingen verspreidden. Hij bevestigde dat hij de inspectie meerdere keren had gewezen op zorgverleners die volgens hem het kabinetsbeleid ondermijnden met onbewezen behandelmethoden, onder wie huisarts Rob Elens. "Het is belangrijk dat patiënten uit kunnen gaan van betrouwbare informatie", zei De Jonge. Volgens hem mochten mensen niet de indruk krijgen dat een "cocktail van niet bewezen effectieve medicijnen" een oplossing was voor corona.