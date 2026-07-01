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Jaap van Dissel over 'kudde-immuniteit' rond coronavirus: 'Te kort door de bocht'

Beleid

Vandaag, 17:07

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Jaap van Dissel heeft tijdens de parlementaire enquêtecommissie corona toegegeven dat "het hele gedoe over kudde-immuniteit" zijn eigen schuld is. Daarmee blikt de voormalige RIVM-directeur terug op de ophef die ontstond na uitspraken van toenmalig premier Mark Rutte toen hij het land toesprak vanuit het Torentje over de lockdown.

Volgens Van Dissel was het "te vroeg geredeneerd" dat het virus kon worden ingedamd door het rond te laten gaan, zodat mensen immuun zouden worden. Dat heeft Van Dissel "in het begin gesuggereerd" als voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT), waarna ook Rutte sprak over groepsimmuniteit in zijn speech. 

Oud-premier Mark Rutte vertelde tijdens zijn verhoor hoe dicht Nederland volgens hem bij een rampscenario stond. Het land is tijdens de pandemie "door het oog van de naald gekropen", zegt hij in bovenstaande video.

'Mission impossible'

Rutte redeneerde in zijn speech destijds dat "hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid". Volgens Van Dissel werd uiteindelijk duidelijker dat het niet zo snel ging. Het inzicht dat groepsimmuniteit een "mission impossible" werd, kwam volgens hem snel.

"Op dat moment was het een geweldig idee, maar wel veel te kort door de bocht", aldus Van Dissel. Hij zei dat snel duidelijk was dat vaccins wel een uitweg konden bieden. De oud-RIVM-directeur benadrukte ook dat het virus niet volledig maakbaar was. Er kon wel gestuurd worden op de verspreiding van corona, maar in feite was de invloed volgens hem "bescheiden".

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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