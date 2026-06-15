Felle ruzie tussen Gommers, Rutte en De Jonge over ic-keuzes: 'Knetterde echt'

Voormalig OMT-lid Diederik Gommers is maandag aan de beurt voor een verhoor van de parlementaire enquête over het coronavirus. Daar is duidelijk geworden dat de IC-arts van het Rotterdamse Erasmus MC ruzie had met toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge. Dat ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen.

Gommers zei tijdens een verhoor van de parlementaire enquête over het coronavirus dat "het echt knetterde in het Catshuis". Rutte en De Jonge vonden het onacceptabel dat iemands leeftijd meegenomen zou worden indien er een keuze moest worden gemaakt wie op de ic kon worden opgenomen, zogeheten triage. "Ik heb gezegd dat zij daar niet over gingen", aldus Gommers.

Het knetterde echt in het Catshuis. Diederik Gommers

Leeftijd wordt altijd meegenomen", verklaart Gommers. Volgens de arts wordt een ic-opname altijd beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. "Wij maken die keuzes naar eer en geweten. Laat het aan de professionals." Uiteindelijk werd de leeftijdsgrens van 80 jaar uit het protocol voor triage gehaald, onder meer na maatschappelijke druk en vragen uit de Tweede Kamer.

Andere keuzes

Gommers vond het daarnaast "achteraf een slechte keuze" van het kabinet om de ziekenhuizen te laten vollopen tijdens de tweede coronagolf, voordat strengere maatregelen werden genomen. Als lid van het OMT, die het kabinet adviseerde, gaf Gommers het kabinet regelmatig advies over de aanpak van het coronavirus. "Wij werden onrustig, omdat we het idee hadden dat we achter de feiten aanliepen." Het was volgens hem nodig om eerder in te grijpen, maar "blijkbaar werden achter de schermen andere keuzes gemaakt."

Volgens Gommers was het de bedoeling om in het begin harder in te grijpen "in de hoop dat je er snel vanaf bent". Nu lagen de ic's met ongeveer achthonderd patiënten vol tot eind april 2021. "De tweede golf heeft zes maanden geduurd en dat was totaal niet het plan."

Andere kwaliteit

De gevolgen voor het ic-personeel waren groot, zei Gommers. Om de zorg voldoende te kunnen opschalen, kregen zij meer patiënten tegelijk onder hun hoede, wat tot spanningen leidde. "Er ontstond een situatie waarin verpleegkundigen niet de kwaliteit konden leveren die zij wilden leveren. Dat deed echt heel veel zeer."

Een ding is volgens de IC-arts wel duidelijk: mensen alleen laten sterven op de intensive care, mag niet meer voorkomen.